Hatay'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

HATAY - Hatay'da etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ve bazı ilçelerini beyaza bürürken, vatandaşlar da sevinç yaşadı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Uzun süredir kar bekleyen vatandaşlar, kentin beyaza bürünmesiyle kendilerini sokağa attı.

Kar yağışını ve okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynadı.

Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Özgen Yeşil, AA muhabirine, uzun zaman sonra kentte kar yağdığını ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çocuklarıyla karın tadını doyasıya çıkardıklarını anlatan Yeşil, "Kar yağışı yeni yıla girerken bereket, huzur, sağlık olur, şehrimize daha çok güzellikler getirsin inşallah." dedi.

Meryem Çayırcı da çocuklarıyla kar topu oynayarak güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Abdullah Kızgın ise uzun zaman sonra yağan karın keyfini dolaşarak doyasıya çıkardığını kaydetti.