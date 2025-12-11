Hatay'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nı (57) bulmak için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara dron ile havadan destek sağlanıyor.

