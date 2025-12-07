İlginizi Çekebilir

Hatay'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldı

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu A.A'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu.

Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri sürüyor.



