İlginizi Çekebilir

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği
Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı
Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti
Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı
Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 295 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, inşası süren, Antakya ilçesine bağlı Madenboyu ve Melekli mahallelerinde 121, Reyhanlı ilçesinde Tayfur Sökmen ile Varışlı mahallelerinde 174 konutluk projeleri yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, vatandaşlar için güvenli, modern yaşam alanları oluşturulduğunu belirtti.



Yurt Dünya 19.12.2025 18:19:01 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

2

Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı

3

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

4

Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği

5

Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı

6

Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi

7

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti

8

Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı

9

Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü

10

Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi