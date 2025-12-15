İlginizi Çekebilir

Hatay

Hatay'da konteynerden hırsızlık yapan 4 zanlı gözaltına alındı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 zanlı, bir konteynerden AFAD'a ait eşyaları çalarken suçüstü yakandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ahlat Geçici Yaşam Merkezi'ndeki konteynerden AFAD'ın eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine adrese gitti.

Çaldıkları klima, termosifon, buzdolabı ve mutfak dolabını kamyonete yükleyen zanlılar H.T, S.Ç, A.C. ve H.M. suçüstü yakalandı.

Ekipler, sahte plaka taktığı aracı ehliyetsiz kullandığı belirlenen H.T'ye 92 bin 913 lira kesti.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.



