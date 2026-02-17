İlginizi Çekebilir

Hatay'da kozmetik ürün çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

HATAY - Hatay’ın İskenderun ilçesinde kozmetik ürün satan 3 mağazadan 1 milyon 200 bin lira değerinde ürün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kozmetik ürün satan bir firmanın 3 mağazasından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler yaptıkları araştırmada, 3 ay içinde gerçekleşen olaylarda 1 milyon 200 bin lira değerinde kozmetik ürün çalındığını tespit etti.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin A.K, E.K. ve E.S.D. olduğunu belirledi.

Ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde arama yapan ekipler şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünler ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​



