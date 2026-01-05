Hatay'da kuyumcudaki silahlı soygun güvenlik kamerasında

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcudaki para ve altınları silah zoruyla gasbetmeleri güvenlik kamerasınca görüntülenen 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeni Mahalle'de dün yüzlerini taktıkları kaskla gizleyen 2 zanlı, Suriye uyruklu Zaher Alshab'a ait kuyumcuya girdi.

Çalışanları tabancayla tehdit edip vitrindeki altınlar ve kasadaki parayı çalan zanlılar, kendilerini araçta bekleyen 2 şüpheliyle olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen soygunun ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarından manav Besim Kurabi, AA muhabirine, zanlıların elinde silah olduğunu görünce korktuklarını söyledi.

Müdahale edemediklerini dile getiren Kurabi, "Arabayla gelen zanlılardan 2'si kuyumcuya girdi, ellerinde tabanca vardı. Altın ve para çaldılar. Arabada da 2 kişi vardı, birlikte kaçtılar." dedi.