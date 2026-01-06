İlginizi Çekebilir

Hatay

Hatay'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen işçi öldü

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde, narenciye paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 işçi yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Tesis içerisinde bulunan konteyner yatakhanedeki 60 kişi tahliye edilirken, yangında dumandan etkilenen işçi S.Y. hayatını kaybetti.

S.Y'nin cenazesi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Hatay
6.01.2026
