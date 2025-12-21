Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı

İlginizi Çekebilir

Hatay

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı.

Etkinlikte anne ve babalarıyla kiliseye gelen çocuklar, kendileri için özel hazırlanan hediyeleri Noel Baba kostümlü kişiden aldı.

İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nikola Papasoğlu, "Bizler bugün çocuklarımızı mutlu etmek, birlik olmak ve Noel duygusunun kaybolmaması için kilisemizin çatısı altında çocuklarımızı toplayıp hediye dağıtarak bu anlamlı günü hep birlikte kutluyoruz." dedi.



