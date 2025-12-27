İlginizi Çekebilir

Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti
Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı
Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu
TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir
İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı
Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi
Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi
Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi
Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor

Hatay'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

Hatay

Hatay'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, park halindeki tıra çarparak devrilen sebze yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Hasan Ç. idaresindeki 51 ACJ 636 plakalı sebze yüklü kamyon, Kırıkhan-Topboğazı yolunun Özyörük mevkisinde park halindeki 31 NDM 57 plakalı tıra çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan kardeşi Hünkar Ç, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen kamyon ve yola saçılan sebzeler nedeniyle Antakya istikametinde kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.



Yurt Dünya 27.12.2025 12:53:04 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti

2

Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı

3

Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

4

TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir

5

İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı

6

Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi

7

Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi

8

Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi

9

Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi

10

Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor