Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay

HATAY - Hatay'da sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde çıkıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antakya Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki bir mobilya atölyesine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle işletmelerdeki yangın kontrol altına alındı.

Hasar oluşan atölyelerde soğutma çalışması devam ediyor.





