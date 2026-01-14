Hatay'da tabancayla vurularak ölen genç kızın cenazesi defnedildi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tabancayla vurularak hayatını kaybeden genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde 7 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Defne Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Eylül Mengülloğlu'nun (17) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Mengülloğlu'nun cenazesi, Mağaracık Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.

Samandağ ilçesinde, annesiyle yaşadığı konteynerde ablası E. Mengülloğlu (19) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı öne sürülen Eylül Mengülloğlu, hastaneye kaldırılmıştı.



Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan S.Y, D.S. ve M.Ç. tutuklanmış, E. Mengülloğlu ise akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.