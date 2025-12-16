İlginizi Çekebilir

Mersin'de çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenciden 7'si taburcu edildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu:
"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak
Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik
Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor
Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı
Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu

Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay

Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde dorsesinde 220 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında ilçede uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada tırın dorsesine gizlenmiş 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, araç sürücüsü M.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Yurt Dünya 16.12.2025 22:40:51 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Çalışkan Bir Müdür: Aydın Albak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenciden 7'si taburcu edildi

2

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu:

3

"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak

4

Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

5

Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

6

Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı

7

Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik

8

Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor

9

Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı

10

Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu