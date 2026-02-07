Hatay'da tırın otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

Hatay

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antakya çevre yolunda önünde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AYT 240 plakalı tır, önünde seyreden 31 HO 5535 plakalı otobüse çarptı.

Tır daha sonra yol kenarındaki boş olan barakaya çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.




