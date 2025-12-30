Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Hatay

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mehmetbeyli mevkisinde 7 Aralık'ta vücudunun bir kısmı toprak altında ve darp sonucu başından yaralı halde bulunan Cedduğ'un Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Reyhanlı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde dinlenen Amir, ailesiyle vakit geçiriyor.

Baba Muhammed Cedduğ, gazetecilere, oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Cedduğ, yaşadıkları süreçte herkesin desteğini gördüklerini dile getirdi.

- "Oğlum kaybolduğunda dayısı da bizimle arama yapıyordu"

Kayınbiraderinin niye böyle bir şey yaptığını anlayamadığını belirten Cedduğ, şöyle konuştu:

"Oğlum hastaneden Allah'a şükür şifayla taburcu oldu. Herkes bizim için elinden geleni yaptı. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun, ne yapsam hakkını ödeyemem. Türkiye adaletli bir devlet, oğluma bunu yaşatanlara cezasını vereceğine inanıyorum. Oğlum kaybolduğunda dayısı da bizimle arama yapıyordu, çok sakindi. Neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum."

Amir El Cedduğ da evine sağlıkla döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

- Olay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ailesinin 5 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, 7 Aralık'ta Mehmetbeyli mevkisindeki arazide vücudunun bir kısmı toprak altında, darp sonucu başından yaralı halde bulunmuştu. Güvenlik kameraları görüntülerinden çocuğun, dayısı M.E. (30) tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğü belirlenmiş, gözaltına alınan dayı tutuklanmıştı.



