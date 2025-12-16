İlginizi Çekebilir

Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik
Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor
Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı
Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu
Borusan Otomotiv sektörel dönüşümü değerlendirdi
Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
Mut ilçesinde öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı
Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım
Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi

Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik

Hatay

Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik

HATAY - Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında hizmet veren mobil tır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde faaliyetlerine devam ediyor.

Son olarak merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Zeytin Dalı Ortaokuluna konuşlanan mobil tırda, afetzede çocuklara yönelik boyama, çizim, el sanatı, zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı yetkililerinden oluşan heyet de mobil tırı ziyaret ederek depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Ziyarette çocuklarla oyun oynayan ve çizim yapan heyet, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yurt Dünya 16.12.2025 19:09:41 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da türk kızılay ve kore kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Çalışkan Bir Müdür: Aydın Albak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı

2

Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik

3

Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor

4

Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı

5

Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu

6

Borusan Otomotiv sektörel dönüşümü değerlendirdi

7

Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

8

Mut ilçesinde öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı

9

Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım

10

Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi