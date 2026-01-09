İlginizi Çekebilir

Hatay

Hatay'da üreticiler mandalinaya katma değer kazandırmak için uygulamalı eğitim alıyor

HATAY - SALİM TAŞ - Hatay'da üreticilerin mandalinaya katma değer kazandırmasına destek olmak amacıyla meslek lisesinde uygulamalı eğitim veriliyor.

Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmen ve öğrencileri, bölgede yoğun olarak yetiştirilen mandalinadan üreticilerin daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla proje başlattı.

Proje kapsamında ilk etapta öğretmen ve öğrenciler, üreticilere örnek olması amacıyla okulun mutfak bölümünde reçel ve şerbet yapımı gerçekleştirerek eğitim videoları hazırladı.

Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan yapım aşamalarıyla ilgili eğitim videolarının yanı sıra isteyen üreticiler için de mutfak bölümünde uygulamalı atölye çalışmaları düzenleniyor.

Projeyle üreticiler yetiştirdikleri mandalinaları farklı şekilde değerlendirmeyi öğrenirken, öğrenciler de deneyim kazanıyor.

- Proje hem üreticilere hem de öğrencilere katkı sağladı

Okul Müdürü Naim Haskioğlu, AA muhabirine, meslek lisesinin üretkenliğini göstermek amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

"Meslek lisesi memleket meselesi" diyerek halka destek olmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Haskioğlu, "Meslek lisesi öğretebilmeli ve bunu halkıyla paylaşabilmeli. Bu bağlamda üretimi gerçekleştirdik ve halkımızın kullanımına sunduk. 100'ün üzerinde çiftçimize destek sağladık." diye konuştu.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmeni Yasin Tünen de projenin hem üreticilere hem de öğrencilere önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Bu yıl bölgede mandalina üretiminde bolluk yaşandığını belirten Tünen, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin ürünlerine katma değer katarak daha değerli hale gelmelerini sağladık. Aynı zamanda da öğrencilerimiz için bu durum bir üretim süreci oldu. Üretimin başından sonuna kadar öğrencilerimiz her aşamasına dahil oldu. Bu süreç hem öğrencilere hem üreticilere çok şey kattı."

- Çiftçiler de uygulamalı eğitimden memnun

Eğitime katılan çiftçilerden Elis Tarsuslu (56) da proje sayesinde mandalinayı reçel ve şerbet haline getirmeyi öğrendiğini dile getirdi.

Ürettiği ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladığını anlatan Tarsuslu, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Çiftçilerden Mehmet Kuş (41) da bahçesindeki mandalinaları proje sayesinde ticari değere dönüştürdüğünü belirtti.

Üreticilerden Mercan Karasu (38) ise mandalinaları sadece meyve olarak değil, farklı ürünlere dönüştürerek daha fazla ekonomik kazanç elde ettiğini kaydetti.



9.01.2026
