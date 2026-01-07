İlginizi Çekebilir

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

HATAY - Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ve Erzin ilçelerinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Erzin ilçesinde çalışmalar kapsamında durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü D.Ç. gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan İ.Ş'nin üst aramasında 101 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç. ve İ.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



