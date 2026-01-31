İlginizi Çekebilir

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

HATAY - Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüte üye olmak" suçları kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

MASAK raporları doğrultusunda bazı şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 lira para transferi bulunduğu ve bu transferlerin yasa dışı bahis sitelerine ait paraların nakline aracılık amacıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 364 fişek, 1,19 gram uyuşturucu, 32 cep telefonu, 25 sim kart, 5 bilgisayar, 1 tablet, 1 hard disk, 121 bin 650 lira, 7 bin 500 riyal, 3 bin avro, 6 bin 550 dolar ve yaklaşık 3 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



