İlginizi Çekebilir

4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı
Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doru, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor
Akademisyen ve öğrenciler dondurucu soğukta buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldı
Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti
Octopus, Barcelona'da perakende sektörü için 4 yeni yapay zeka modülünü tanıttı
Mersin'de "Müziğin Sonsuzluğunda Yarım Kalan Bir Beste: Laçin Akyol" konseri verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
Mersin'de "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisi açıldı

Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay

Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler K.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Yurt Dünya 7.02.2026 12:37:11 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

6 Şubat: Kalbimizde Hiç Dinmeyen O Sarsıntı
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı

2

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doru, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor

4

Akademisyen ve öğrenciler dondurucu soğukta buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldı

5

Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

6

Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti

7

Octopus, Barcelona'da perakende sektörü için 4 yeni yapay zeka modülünü tanıttı

8

Mersin'de "Müziğin Sonsuzluğunda Yarım Kalan Bir Beste: Laçin Akyol" konseri verildi

9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti

10

Mersin'de "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisi açıldı