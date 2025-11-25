HDI Sigorta, "TX Mobility Week 2025 China" etkinliğine katıldı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - HDI Sigorta, "TX Mobility Week 2025 China" etkinliğinde sigorta ve mobilite teknolojilerinin vizyonunu belirleyen şirketler ve uzmanlarla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Talanx Group ve Hannover Re işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Çin'de gerçekleştirildi.

Sigorta sektörü, mobilite ve otomotiv teknolojisi alanında, üst düzey profesyoneller ile uzmanları bir araya getiren etkinlikte, veri odaklı, kişiselleştirilmiş ve çevik sigortacılık modellerinin yükselişi, Yeni Nesil Motorlar (NEV) ile çalışan otomotiv dünyası ele alındı.

HDI Sigorta temsilcileri organizasyonda, HDI International, Talanx ve Hannover Re'den üst düzey yöneticilerin oluşturduğu 24 kişilik bir ekiple sigorta ve mobilite teknolojilerinin geleceğini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, etkinlikte Talanx Group'un vizyonunda yer alan mobilite ve dijital dönüşüm alanında dünyadaki gelişmeleri yerinde inceleme imkanı bulduklarını belirtti.

Çin'de yeni nesil mobilite ve sigorta ekosisteminin hızla dönüştüğünü gözlemlediklerini kaydeden İşcan, "Bunun yanı sıra dijital transformasyon, hız ve çeviklik, teknik mükemmellik, yeşil dönüşüm gibi konularda, kısa ve orta-uzun vadeli stratejilerimizde yer alan pek çok noktaya doğrudan katkı sağlayacak öğrenimler edindik." ifadelerini kullandı.

- Yapay zeka sigortacılığı dönüştürüyor

İşcan, yapay zekanın, müşteri deneyimi tasarımından hasar süreçlerine, satış ve pazarlamadan ağ yönetimine kadar sektörün her alanını yeniden şekillendiren kritik bir unsur haline geldiğini aktardı.

TX Mobility Week kapsamında Xiaomi, Huawei, NIO ve BYD gibi yeni nesil mobilite liderlerinin yanı sıra PingAn ve ZhongAn gibi sigorta şirketleriyle Che Che gibi sigorta teknoloji şirketlerini de ziyaret ettiklerine dikkati çeken İşçan, şunları kaydetti:

"Çin'in elektrikli araç, batarya teknolojisi, otonom sürüş, telematik ve yapay zeka alanlarında ulaştığı seviye, sigortacılığın veri odaklı, kişiselleştirilmiş ve hızlı dönüşen bir geleceğe doğru ilerlediğini net biçimde ortaya koyuyor. Bu ziyaretlerde, paylaşım ekonomileri ve yeni nesil mobilite trendlerinin sigorta sektöründe oluşturacağı etkileri daha yakından gözlemleme fırsatı elde ettik. Yeni yatırımlar ve eğitimler ile sürekli öğrenen ve gelişen bir sektör olmaya devam edeceğiz."




