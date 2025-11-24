Hepsiburada'dan gençlere yapay zeka, enerji ve tedarik zincirine yönelik eğitim programı

İSTANBUL - Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Regional Hub'ın (IRH) "Future of Work Academy" programı kapsamında "Yapay Zeka, Enerji ve Tedarik Zinciri" eğitimi düzenledi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Hepsiburada Tech Academy tarafından gençlere sürdürülebilirlik, dijital ticaret ve teknoloji odaklı içeriklerle donatılmış eğitim deneyimi sunuldu.

Enerji, teknoloji ve e-ticaret alanlarında sürdürülebilirlik odaklı becerileri katılımcılara kazandırmayı hedefleyen eğitim, teknoloji ekosistemine katılımın desteklenmesi amacıyla tasarlandı.

Hepsiburada, UNDP IRH, UNDP Türkiye ve MEXT işbirliğiyle yürütülen oturumlarda, katılımcılara geleceğin iş modellerini yakından tanıyabilecekleri ve gerçek senaryolar üzerinden deneyimleyebilecekleri uygulamalı öğrenme ortamı oluşturuldu.

Hepsiburada, dijital ticaret ve giriş seviyesindeki teknoloji rolleri üzerine modüller tasarlayarak katılımcılara kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağladı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen programda, 18 farklı ülkeden 50 katılımcı etkinliğe dahil olma fırsatı buldu. Ayrıca yüzde 72'lik kadın katılımı, programın kapsayıcılık vizyonunu güçlendirdi.

Program boyunca katılımcılar, yapay zeka uygulamaları, enerji verimliliği, akıllı üretim ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda da UNDP Türkiye ve MEXT uzmanlarından eğitim aldı.

Hepsiburada uzmanlarının yürüttüğü oturumlarda yazılım geliştirme, ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi ve veri ürünleri gibi çeşitli alanlar ele alındı.

- "Teknoloji ancak insanla birleştiğinde dönüşüm gücüne ulaşır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov, teknolojinin ancak insanla birleştiğinde dönüşüm gücüne ulaştığını belirtti.

Teknolojiyi insan yaşamına anlam katan bir dönüşüm gücü olarak gördüklerini vurgulayan Shevenkov, bu nedenle teknolojiye yatırım yaparken, onun arkasındaki en değerli unsurun insan olduğuna inandıklarını kaydetti.

Shevenkov, bu yaklaşımın bir yansıması olarak UNDP IRH, UNDP Türkiye ve MEXT ile yürüttükleri programın, genç yeteneklerin dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında güçlenmesine katkı sunduğunun altını çizdi.



Gençlerin eğitimde edindikleri deneyimlerle dijital ticaretin gelişiminde fark yaratacak bakış açılarına sahip olma imkanı kazandığına dikkati çeken Shevenkov, şunları kaydetti:

"Geleceğin iş dünyasında, sürdürülebilirlik ve teknoloji birbirinden ayrı düşünülemez. Dijitalleşmenin geleceğini de çevresine, topluma ve gezegene duyarlı şekilde düşünebilen gençler şekillendirecek. Bu noktada gençlerin, dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur. Bugün burada atılan adımlar, yarının daha verimli ve daha sürdürülebilir dünyasının temellerini oluşturacak."

- Geleceğin iş gücü için uygulamalı dönüşüm eğitimi

UNDP İstanbul Bölgesel Merkezi Ülke Ofisleri Destek Takımı Şefi Vitalie Vremis de akademinin, gençleri iş gücü piyasası gerçekleri ve ikiz dönüşümün gerektirdiği bakış açısıyla tanıştırdığını, hızlandırılmış beceri geliştirme programlarının da bunu bir adım öteye götürerek, fikirleri gerçek iş ortamlarına, teknolojilere ve işverenlerin beklentilerine taşıdığını anlattı.

MEXT Genel Müdürü Efe Erdem de dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yapay zeka odaklı yeni sanayi düzeninde gençlere yalnızca teorik bilgi aktarmakla yetinmek istemediklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:



"Onları bu dönüşümün merkezine yerleştirerek, gerçek üretim ortamlarında teknolojiyle nasıl değer yaratabileceklerini deneyimletmek ve üretimin geleceğini şekillendirmeleri için onları teşvik etmek, MEXT olarak üstlendiğimiz en önemli sorumluluklardan biri. Future of Work Academy boyunca gençlerin MEXT Dijital Fabrika'da gördükleri, dokundukları ve keşfettikleri her teknoloji, Türkiye'nin yarınını şekillendirecek yetkin iş gücünün oluşmasında kritik bir kilometre taşı niteliğinde. Biz gençleri izleyici olarak değil, ülkemizin sürdürülebilir ve yenilikçi sanayi vizyonunu taşıyacak gerçek değişim aktörleri olarak görüyoruz."