Honor Magic8 Lite Türkiye'de satışa çıkarılacak

İSTANBUL - Honor, global pazarda ilgi gören Magic serisinin yeni üyesi Honor Magic8 Lite'ın Türkiye'de satışa çıkarılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Magic serisinin uzun pil ömrü ve dayanıklılığını daha erişilebilir bir noktaya taşıyan Magic8 Lite, genç kullanıcılar ve yüksek performansı uygun fiyatla almak isteyenler için yeni bir alternatif sunuyor.



Magic8 Lite, Honor'un "teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılma" felsefesinin yeni temsilcisi olarak konumlandırılıyor.

Honor Magic8 Lite, ince gövdesi, hafif tasarımı ve dayanıklılığıyla günlük tempoya kolayca ayak uyduruyor. Modelin, uzun batarya süresi, geniş ekran deneyimi ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım sunması hedefleniyor.

Modern hatları ve dengeli donanım yapısıyla günlük ihtiyaçlara güvenle yanıt veren cihaz, segmentinde "tam paket" yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Türkiye'de "Orman Yeşili", "Kızıl Kahve" ve "Gece Siyahı" renkleriyle satışa çıkacak cihazın fiyatının yakın zamanda açıklanması planlanıyor.