İSTANBUL - Huawei Cloud, İstanbul'da "Dijital Perakende Yuvarlak Masa Toplantısı" gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen perakende şirketlerinin C-Level yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yapay zeka odaklı inovasyonlar, Avrupa ve dünyadan farklı örnek vakalar, bulut tabanlı çözümler ve veri otomasyonunun müşteri deneyimine etkileri ele alındı.

Sektör liderleri ve küresel iş ortaklarının bilgi ve deneyimlerini paylaştığı toplantı, açılış konuşmalarıyla başladı.

Etkinlik kapsamında "Cloud-Native ve AI ile Perakende Deneyimini Yeniden Şekillendirin" ve "AI Teknolojileri ile Perakende Dönüşümünü Hızlandırın" başlıklı paneller gerçekleştirildi.



Panellerde, teknolojinin sadece operasyonel verimliliği artırmakla kalmayıp, müşteri sadakatini ve satışları nasıl yukarı taşıdığına dair en iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

"Veri ve Otomasyon ile Perakendede Kullanıcı Büyümesi" başlıklı son panelde ise büyük verinin işlenmesi ve otomasyon süreçlerinin şirketlerin büyüme stratejilerindeki kritik rolüne dikkati çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Türkiye Ülke Müdürü Ray Rui, perakende sektörünün dijitalleşme yolculuğunda güvenilir bir teknoloji ortağı olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye için hazırlanan IDC MarketScape Türkiye Public Cloud IaaS'ın 2025 raporunda "Liderler" arasında yer almaları ve Türkiye'ye yatırım yapan "Hyperscaler" olmalarının, bu alandaki uzun vadeli vizyonlarının ve yerel pazara olan güçlü bağlılıklarının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Rui, "Bugün burada sektörün vizyoner liderleriyle bir araya gelerek, yapay zekanın perakendeyi nasıl daha akıllı ve çevik hale getirebileceğini konuştuk. Sunduğumuz bulut çözümleriyle Türkiye'deki perakendecilerin global rekabette güçlenmesine destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​