İlginizi Çekebilir

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor
Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi
Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı
El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor
Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı
Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama
Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Türkiye, spor turizminde küresel payını artırmayı hedefliyor
Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi

Huawei Cloud sektör liderlerini "Dijital Perakende Yuvarlak Masa Toplantısı"nda buluşturdu

Huawei Cloud sektör liderlerini

Huawei Cloud sektör liderlerini "Dijital Perakende Yuvarlak Masa Toplantısı"nda buluşturdu

İSTANBUL - Huawei Cloud, İstanbul'da "Dijital Perakende Yuvarlak Masa Toplantısı" gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen perakende şirketlerinin C-Level yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yapay zeka odaklı inovasyonlar, Avrupa ve dünyadan farklı örnek vakalar, bulut tabanlı çözümler ve veri otomasyonunun müşteri deneyimine etkileri ele alındı.

Sektör liderleri ve küresel iş ortaklarının bilgi ve deneyimlerini paylaştığı toplantı, açılış konuşmalarıyla başladı.

Etkinlik kapsamında "Cloud-Native ve AI ile Perakende Deneyimini Yeniden Şekillendirin" ve "AI Teknolojileri ile Perakende Dönüşümünü Hızlandırın" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Panellerde, teknolojinin sadece operasyonel verimliliği artırmakla kalmayıp, müşteri sadakatini ve satışları nasıl yukarı taşıdığına dair en iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

"Veri ve Otomasyon ile Perakendede Kullanıcı Büyümesi" başlıklı son panelde ise büyük verinin işlenmesi ve otomasyon süreçlerinin şirketlerin büyüme stratejilerindeki kritik rolüne dikkati çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Türkiye Ülke Müdürü Ray Rui, perakende sektörünün dijitalleşme yolculuğunda güvenilir bir teknoloji ortağı olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye için hazırlanan IDC MarketScape Türkiye Public Cloud IaaS'ın 2025 raporunda "Liderler" arasında yer almaları ve Türkiye'ye yatırım yapan "Hyperscaler" olmalarının, bu alandaki uzun vadeli vizyonlarının ve yerel pazara olan güçlü bağlılıklarının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Rui, "Bugün burada sektörün vizyoner liderleriyle bir araya gelerek, yapay zekanın perakendeyi nasıl daha akıllı ve çevik hale getirebileceğini konuştuk. Sunduğumuz bulut çözümleriyle Türkiye'deki perakendecilerin global rekabette güçlenmesine destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



Ekonomi 24.12.2025 13:16:42 0
Anahtar Kelimeler: huawei cloud sektör liderlerini "dijital perakende yuvarlak masa toplantısı"nda buluşturdu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ela de Bebek Yasaşın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor

2

Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi

3

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı

4

El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor

5

Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme

6

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

7

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama

8

Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

9

Türkiye, spor turizminde küresel payını artırmayı hedefliyor

10

Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi