Hyundai Dünyayı İyileştiren Araçlar resim yarışmasına başvurular sürüyor

İSTANBUL - Hyundai Motor Türkiye'nin çocukların sürdürülebilir bir geleceğe dair fikirlerini sanatla buluşturmayı amaçlayan "Hyundai Resim Yarışması: Dünyayı İyileştiren Araçlar" projesine başvurular devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde düzenlenen ödüllü yarışma kapsamında 7-10 yaş arası çocukların, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan (SKA) ilham alarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek araçları hayal etmesi ve tasarlaması hedefleniyor.

Hyundai'nin "İnsanlık İçin İlerleme" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yarışma, bu yıl çocuk çalışmaları alanında faaliyet gösteren sosyal girişim Bilim Virüsü işbirliğiyle güçlendirildi. Program, çocukların sürdürülebilir, yenilikçi ve toplumsal fayda odaklı fikirlerini yaratıcı bir platformda ifade etmesine olanak sağlıyor.

Üç aşamadan oluşan yarışmanın ilk bölümünde, çocukların SKA hakkında farkındalık kazanması ve bu amaçlar doğrultusunda fikirlerini ve hikayelerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Sanatsal Tasarım Aşaması'nda ise katılımcılar, dünyayı iyileştirecek araç fikirlerini özgün çizimlerle anlatıyor. Son aşama "İlham Veren Seçim Süreci"nde, alanında uzman jüri üyeleri eserleri yaratıcılık, tema uygunluğu ve sanatsal ifade gücü gibi kriterlere göre değerlendiriyor.

Jüri kurulunda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydemir'in yanı sıra otomotiv gazetecisi ve içerik üreticisi Ayça Çizer, yazar ve öğretim görevlisi İdil Türkmenoğlu, ressam ve öğretim görevlisi Seydi Murat Koç ile çocuk edebiyatı yazarı Yalvaç Ural yer alıyor.

Toplam 120 eserin final bölümüne kalmaya hak kazanacağı değerlendirme sonunda, 7-8 yaş, 9-10 yaş ve özel gereksinimli 7-10 yaş kategorilerinden seçilecek 9 eser ile "Hyundai Özel Ödülü"ne layık görülen bir çalışma, Hyundai Motor Türkiye tarafından 3D formatında hayata geçirilecek. Ayrıca, 10 eser sahibine hediye çeki verilecek.

Projeyle çocukların yalnızca sanatsal gelişiminin değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılıkları ve sürdürülebilir kalkınma bilincinin de desteklenmesi amaçlanıyor.