Hyundai Motor Avrupa, 2025'te elektrifikasyondaki satış hacmini yüzde 24 artırdı

İSTANBUL - Hyundai Motor Avrupa, 2025'te elektrifikasyondaki satış hacmini yüzde 24 artırarak büyümesini sürdürdü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Avrupa, geçen yıl Avrupa pazarında (AB, EFTA, Birleşik Krallık, Doğu Avrupa ve Türkiye) 603 bin 542 adet binek otomobil satışı gerçekleştirerek yüzde 4,2 pazar payı elde etti.



Bu kapsamda şirket, söz konusu dönemde yüzde 24 büyüme kaydettiği elektrikli araç segmentinde konumunu güçlendirmeyi sürdürdü.



Tam elektrikli araçlar (BEV) yüzde 48 artışla büyümenin ana itici gücü olurken, Hibrit (HEV) ve Plug-in Hibrit (PHEV) modellerinde de yüzde 11 artış görüldü.

Şirket, Avrupa'da giderek daha dinamik hale gelen pazar ortamında yüzde 18'lik tam elektrikli satışıyla da sağlam bir ilerleme kaydetti. Buna ek olarak Hyundai, iki temel satış kanalında müşteri tabanını genişletti ve bireysel satışlar yüzde 2, filo satışları ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 arttı.

Geçen yıl Avrupa'nın kilit pazarlarında önemli başarılar elde eden şirket, Birleşik Krallık'ta satış hacimlerini büyütmeye devam ederek, 93 bin 124 adetle ülke tarihindeki en yüksek ikinci sonuca ulaştı, ayrıca binek otomobil pazarında dokuzunculuktan altıncılığa yükseldi.

Hyundai, Almanya'da 92 bin 890 adet satış ve yüzde 3,3 pazar payıyla binek otomobil segmentinde en çok satan Asyalı marka oldu. Şirketin elektrikli araç tescilleri yüzde 49 artarken, EV'de ise yüzde 27'lik paya ulaşıldı. Aynı zamanda şirket, İspanya'da da 64 bin 467 adet ve yüzde 5,8 pazar payıyla pazardaki en yüksek satış hacmine ulaşarak dördüncü sıradaki yerini korudu.

Şirketin İtalya'daki pazar payı yüzde 3 seviyesinde sabit kalırken, satış adeti de 47 bin 46 oldu. Öte yandan şirketin EV satışlarındaki artış sayesinde bu alandaki oranı pazar ortalamasının 9 puan üzerine çıktı.



Hyundai, Fransa'da ise yüzde 2,8 pazar payı ve 45 bin 623'lük satışla ilk 10 marka arasında yer aldı. Ayrıca şirket, Fransa'da, Hibrit Elektrikli Araçlar satışların yüzde 35'ini oluşturdu ve pazar ortalaması olan yüzde 22'nin üzerine çıktı.

- Hyundai, Türkiye'de 2025 satışlarını yüzde 10 artırdı

Hyundai, üretim yaptığı Türkiye'de de 2025 satışlarını yüzde 10 artırarak, toplam 67 bin 368 adetlik hacme ulaştı ve binek otomobil pazarında altıncı sırada yer aldı.



Şirket, 1997'den bu yana kesintisiz olarak Türkiye'de üretim yaparak aynı zamanda ülke ekonomisine ve istihdama da katkıda bulunmaya devam ediyor.

Söz konusu rakamlar, Hyundai'nin elektrifikasyon stratejisinin başarısını ortaya koyan güçlü göstergeler olarak öne çıkıyor, ayrıca markanın birçok modeli EV segmentine liderlik ediyor.



Markanın INSTER modeli, toplam 33 bin 917'lik satışla bölgede A segmenti elektrikli araçlar arasında ikinci sırada yer aldı. Model, "2025 Dünya Elektrikli Otomobili" seçilirken, IONIQ 9 modeli de Almanya'da "2026 Yılının Premium Otomobili" ödülünü kazandı.

HEV ve PHEV versiyonlarının yanı sıra içten yanmalı motor seçeneği de bulunan Tucson ise Avrupa'da kompakt SUV segmentinde bireysel satış kanalına yüzde 5,3 pazar payıyla liderlik ediyor.

Hyundai, elektrifikasyon stratejisinin derinleşmesi doğrultusunda, elektrikli ürün portföyünü genişletmeyi sürdürüyor. Gelecek 18 ay içinde 5 yeni modelin lansmanını planlayan Hyundai, bunların üçünü Avrupa'daki müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak üzere B segmentinde konumlayacak.

Modeller arasında, Nisan 2026'da Milano Tasarım Haftası'nda dünya prömiyerini kutlayacak olan IONIQ 3 de bulunuyor. Bunun ardından Hyundai'nin ürün gamı, en küçük model INSTER'dan STARIA Electric'e kadar uzanan 7 BEV ile pazardaki en kapsamlı EV ürün gamlarından biri haline geliyor.

- Şirket, 2027'ye kadar tüm modellerini elektrikli hale getirmeyi hedefliyor



Halihazırda modellerin yaklaşık yüzde 80'inin elektrikli bir versiyonu bulunurken Hyundai, 2027'ye kadar tüm modellerini elektrikli hale getirmeyi hedefliyor. Hyundai, elektrikli ve hibrit performansını sürekli geliştirmek için kapsamlı bir teknoloji yol haritası üzerinde çalışıyor.

Hyundai'nin Avrupa'ya olan bağlılığı pek çok alanda somut şekilde görülüyor. Çekya'nın Nosovice kentindeki Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) tesisi, yakın zamanda 5 milyonuncu aracını üreterek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu başarı, uzun vadeli istikrarı, teknolojik olgunluğu ve Avrupa için Avrupa'da üretimi yansıtıyor.

Markanın İzmit'teki fabrikası Hyundai Motor Türkiye (HMTR) de yılın ilerleyen dönemlerinde ilk elektrikli aracı olan IONIQ 3'ü üretmeye hazırlanıyor.

Her iki üretim tesisiyle Almanya'daki Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) AR-GE merkezi de Hyundai'nin Avrupa'daki elektrikli araç varlığını güçlendirmek amacıyla önemli yatırımlar aldı.



Yeni Square Campus için yapılan 150 milyon avro yatırımla Hyundai, geçen yıl HMETC tesislerini 25 bin metrekare daha genişleterek Avrupa'nın en gelişmiş otomotiv AR-GE merkezlerinden birine dönüştürdü.

Hyundai, İzmit'te bulunan üretim tesisinde de yeniden tasarlanan EV gövde tabanı, yüksek voltajlı batarya entegrasyonu ve güç elektroniği için 250 milyon avro yatırım yaptı ve gelecek yıllarda da ek yatırımlar planlanıyor.



Çekya'daki Nosovice fabrikası da 2025'te BEV batarya üretimi ve montajını desteklemek üzere genişletildi, tesisin 2008'de açılmasından bu yana yapılan toplam yatırım 2 milyar avroyu aştı.

- "Avrupa, Hyundai'nin küresel büyümesi açısından merkezi bir konumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Üst Yöneticisi (CEO) Jose Munoz, Avrupa'nın, Hyundai'nin küresel büyümesi açısından merkezi bir konumda olduğunu belirtti.

Bölge genelinde üretim, AR-GE ve insan kaynağına yaptıkları yatırımların, Avrupa'ya olan uzun vadeli bağlılıklarını ve yerelleşme stratejilerini yansıttığını aktaran Munoz, "Çekya, Türkiye ve Almanya'daki ekiplerimiz Hyundai'nin 'Progress for Humanity yani İnsanlık İçin İlerleme' vizyonunu Avrupa'da daha ileriye taşıyor. Önümüzdeki 18 ay içinde piyasaya sunacağımız 5 yeni model ve 2027 yılına kadar tamamen elektrikli hale gelecek ürün gamımızla Avrupalı müşterilerimize hak ettikleri seçenekleri sunmak için hızla ve kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve CEO'su Xavier Martinet de 2025'te elektrikli araç satışlarındaki yüzde 24'lük artış ve hibrit-elektrikli modellerdeki toplam pazar paylarını aşan performans sayesinde güçlü bir sonuç elde ettiklerini aktardı.

Gelecek 18 ay içinde 5 tamamen yeni modelden oluşan güçlü bir ürün atağıyla yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Martinet, "Bayi ortaklarımızla yakın çalışarak Avrupalı müşterilerin beklentilerini karşılayacak ve geleceğe güvenle hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

