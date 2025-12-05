Hyundai seri üretime hazır otonom mobilite platformu MobED'i Japonya'da tanıttı

İSTANBUL - Hyundai Motor Group, Robotics LAB tarafından geliştirilen ilk seri üretim mobilite robot platformu MobED'i Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Robot Fuarı (iREX) 2025'te tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2022'de konsept olarak gösterildikten sonra yapay zekayla tamamen otonom ve seri üretime hazır hale getirilen MobED, 6 Aralık'a kadar devam edecek iREX 2025 fuarında sergileniyor.

Fuarda ziyaretçiler, platformun farklı zeminlerdeki hareket kabiliyetini izleyebiliyor, yükleme-boşaltma, teslimat, golf, kentsel ulaşım ve yayıncılık gibi çeşitli kullanım senaryolarını gerçek zamanlı uygulamalarla deneyimleyebiliyor.

MobED, adaptif hareketlilik, sezgisel otonomi ve çok amaçlı kullanım olmak üzere üç temel unsur üzerine inşa edilen yenilikçi bir robotik yaklaşım sunuyor. Platform, gelişmiş kontrol mekanizması sayesinde eğimli ve engebeli yüzeylerde duruşunu ve yüksekliğini dinamik biçimde ayarlayarak dengeli hareket edebiliyor.

DnL modülleri aracılığıyla zemin geçişlerinde kesintisiz uyum sağlayan yapı, otomotiv mühendisliğinde kullanılan hassasiyetin robotik alana taşınmasına imkan veriyor.

- Seri üretime 2026'nın ilk yarısında başlanması planlanıyor



Platformun sezgisel otonomi yapısı, geniş dokunmatik ekran kontrol ünitesi ve 3 boyutlu kullanıcı arayüzüyle destekleniyor. LiDAR ve kamera verilerini birleştiren yapay zeka tabanlı sensör seti, engel algılama, öngörücü rota planlama ve kalabalık alanlarda güvenli hareket imkanı sağlıyor.

MobED'in modüler tasarımı, evrensel montaj rayları ve API desteği sayesinde lojistikten yayıncılığa, iç ve dış mekan taşımacılığından video prodüksiyonuna kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Uzun vadeli dayanıklılık ve genişletilebilirlik esas alınarak tasarlanan yapı, tek platformla farklı ortamlarda çalışma imkanı sunuyor.

Platformun mühendislik altyapısının merkezinde bulunan özel DnL mekanizması, duruş kontrolü, sürüş ve yönlendirme motorlarının tek bir modülde birleşmesiyle yüzey eğimlerine anlık uyum sağlıyor.



Optimizasyon tabanlı kontrol algoritmaları sayesinde bordür gibi fiziksel engeller aşılırken denge de korunuyor. Ayrıca kendi kendine haritalama, konum belirleme ve otonom sürüş süreçleri kullanıcılar açısından sade bir arayüz üzerinden yönetilebiliyor.

MobED, "MobED Pro" ve "MobED Basic" olmak üzere iki modelden oluşuyor. Pro modeli, LiDAR-kamera füzyonu, artırılmış sensör seti ve "beni takip et" modu gibi özelliklerle ticari ve dış mekan operasyonlarına yönelik geliştirildi.



Basic model ise araştırma ve geliştirme odaklı, otonomi bileşenleri önceden entegre edilmemiş, özelleştirilebilir temel platform niteliği taşıyor. MobED'in seri üretimine 2026'nın ilk yarısında başlanması planlanıyor.



