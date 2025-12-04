İlginizi Çekebilir

Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı
Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret
IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı
Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı
Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, üniversite hastanesinin inşaat alanını gezdi
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
Kalp durmalarında hayat kurtaran OED cihazı tanıtıldı
Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında 112 Ekiplerine Moral Ziyareti

IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı

IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya

IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı

ANTALYA - Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı.

Enerji, ekonomi ve sürdürülebilirlik ekseninde bölgesel ve küresel uzmanları bir araya getiren, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu konferans, Belek Turizm Merkezi'ndeki Sirene Belek Hotel'de gerçekleştiriliyor.

Konferans başkanlığını Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu'nun, bilimsel program başkanlığını Prof. Dr. Görkem Üçtuğ'un, düzenleme komitesi başkanlığını ise Haluk Sayar'ın üstlendiği zirvede, özellikle Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde enerji dönüşümünün getirdiği zorluklar ve fırsatlar kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Zirvede, farklı konu başlıklarının yanı sıra küçük modüler reaktörler, e-mobilite, kritik mineraller ve Orta Asya özelinde enerji dönüşüm yolları gibi temalara ilişkin özel oturumlar yapılıyor.

IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, AA muhabirine, Antalya'da enerji zirvesi için ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Orta Asya olmak üzere Brezilya'dan, Çin'e, Avrupa'ya kadar 24 ülkeden katılım olduğunu söyledi.

Zirvenin önemini anlatan Kumbaroğlu, "Zirveye dünyanın her yerinden önemli katılımın olması, enerjide Türkiye'ye verilen önemin göstergesi. Zirvenin ana teması 'Enerji Dönüşümü'. Enerji dönüşümünde, ekonomik ve jeopolitik etkiler ile sürdürülebilirlik." dedi.

Kumbaroğlu, zirvedeki ön çalıştaylardan birinin enerji dönüşümünde finansman olduğuna dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) Brezilya'da gerçekleştirildiğini, COP31'in ise Antalya'da yapılacağını vurguladı.

IAEE olarak COP toplantılarında aktif yer alacaklarını belirten Kumbaroğlu, söz konusu enerji zirvesinin ön hazırlık mahiyetinde olduğunu vurguladı.

Enerji dönüşümü alandaki finansman ihtiyacına değinen Kumbaroğlu, şunları kaydetti:

"Burada ortaya çıkan yıllık yaklaşık 1,3 trilyon dolar bir finansman ihtiyacı var. Bunun 300 milyar dolar kadarı taahhüt edilmiş durumda gelişmiş ülkelerden ama özel sektörün de katılımıyla çok ciddi bir finansman ihtiyacı söz konusu. Bununla ilgili çok değerli bir çalıştayla başladık zirveye. Eş zamanlı olarak sürdürülebilirlik ve yaşam döngüsü üzerine çalıştay yürüttük. Açılışla birlikte çok sayıda eş zamanlı oturumlar var. Farklı ülkelerden konunun uzmanları konuları irdeleyecek."

Kumbaroğlu, zirvenin amacının da üniversiteyle özel ve kamu sektörlerinin farklı kesimlerini bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Yurt dışından, özel sektörden gelen birçok yatırımcı var. Birçok şirket üst düzey yöneticisi, yetkilisi burada ve bunlarla konuştuğunuz zaman bunların Türkiye'ye yatırım yapma arzularını görüyoruz. Zirvenin, işbirliklerini de tetiklemesini bekliyoruz." diye konuştu.

Zirve, 6 Aralık'ta sona erecek.



Ekonomi 4.12.2025 18:10:29 0
Anahtar Kelimeler: ıaee meca 2025 konferansı antalya'da başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı

2

Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak

3

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret

4

IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı

5

Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı

6

Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı

7

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, üniversite hastanesinin inşaat alanını gezdi

8

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi

9

Kalp durmalarında hayat kurtaran OED cihazı tanıtıldı

10

Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında 112 Ekiplerine Moral Ziyareti