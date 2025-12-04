IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı

ANTALYA - Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı.

Enerji, ekonomi ve sürdürülebilirlik ekseninde bölgesel ve küresel uzmanları bir araya getiren, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu konferans, Belek Turizm Merkezi'ndeki Sirene Belek Hotel'de gerçekleştiriliyor.

Konferans başkanlığını Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu'nun, bilimsel program başkanlığını Prof. Dr. Görkem Üçtuğ'un, düzenleme komitesi başkanlığını ise Haluk Sayar'ın üstlendiği zirvede, özellikle Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde enerji dönüşümünün getirdiği zorluklar ve fırsatlar kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Zirvede, farklı konu başlıklarının yanı sıra küçük modüler reaktörler, e-mobilite, kritik mineraller ve Orta Asya özelinde enerji dönüşüm yolları gibi temalara ilişkin özel oturumlar yapılıyor.

IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, AA muhabirine, Antalya'da enerji zirvesi için ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Orta Asya olmak üzere Brezilya'dan, Çin'e, Avrupa'ya kadar 24 ülkeden katılım olduğunu söyledi.

Zirvenin önemini anlatan Kumbaroğlu, "Zirveye dünyanın her yerinden önemli katılımın olması, enerjide Türkiye'ye verilen önemin göstergesi. Zirvenin ana teması 'Enerji Dönüşümü'. Enerji dönüşümünde, ekonomik ve jeopolitik etkiler ile sürdürülebilirlik." dedi.

Kumbaroğlu, zirvedeki ön çalıştaylardan birinin enerji dönüşümünde finansman olduğuna dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) Brezilya'da gerçekleştirildiğini, COP31'in ise Antalya'da yapılacağını vurguladı.

IAEE olarak COP toplantılarında aktif yer alacaklarını belirten Kumbaroğlu, söz konusu enerji zirvesinin ön hazırlık mahiyetinde olduğunu vurguladı.

Enerji dönüşümü alandaki finansman ihtiyacına değinen Kumbaroğlu, şunları kaydetti:

"Burada ortaya çıkan yıllık yaklaşık 1,3 trilyon dolar bir finansman ihtiyacı var. Bunun 300 milyar dolar kadarı taahhüt edilmiş durumda gelişmiş ülkelerden ama özel sektörün de katılımıyla çok ciddi bir finansman ihtiyacı söz konusu. Bununla ilgili çok değerli bir çalıştayla başladık zirveye. Eş zamanlı olarak sürdürülebilirlik ve yaşam döngüsü üzerine çalıştay yürüttük. Açılışla birlikte çok sayıda eş zamanlı oturumlar var. Farklı ülkelerden konunun uzmanları konuları irdeleyecek."

Kumbaroğlu, zirvenin amacının da üniversiteyle özel ve kamu sektörlerinin farklı kesimlerini bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Yurt dışından, özel sektörden gelen birçok yatırımcı var. Birçok şirket üst düzey yöneticisi, yetkilisi burada ve bunlarla konuştuğunuz zaman bunların Türkiye'ye yatırım yapma arzularını görüyoruz. Zirvenin, işbirliklerini de tetiklemesini bekliyoruz." diye konuştu.

Zirve, 6 Aralık'ta sona erecek.