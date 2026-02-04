İlginizi Çekebilir

İDSO DenizBank Konserleri'nde Bringuier kardeşler sahne alacak

İSTANBUL - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında şef Lionel Bringuier ve piyanist Nicholas Bringuier'i ağırlayacak.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserde, Bringuier kardeşler aynı sahneyi paylaşacak.

Konserin ilk bölümünde, şef Lionel Bringuier yönetimindeki orkestra, piyanist Nicholas Bringuier'e Ludwig van Beethoven'ın 5. Piyano Konçertosu'nda eşlik edecek. Eserin, Napolyon Bonapart'ın ordularının bombardımanı altındaki Viyana'da tamamlandığı biliniyor.

Programın ikinci bölümünde ise Hector Berlioz'un, otobiyografik izler taşıyan "Fantastik Senfoni"si müzikseverlerin beğenisine sunulacak.



