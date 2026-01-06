İlginizi Çekebilir

İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası

İSTANBUL - Akbank, ilk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lerin nakit akışını desteklemek amacıyla sıfır faizli taksitli ticari kredi ve taksitli avans kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Mobil üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" adımıyla ilk kez Akbank müşterisi olan KOBİ'ler, 50 bin lira tutarında, 12 ay vadeli sıfır faizli Taksitli Ticari Kredi avantajından, ilk kez ticari kredi kartı sahibi olan müşteriler ise 50 bin liraya kadar, 6 ay vadeli yüzde sıfır faizli Taksitli Nakit Avans imkanından faydalanabiliyor.

Böylece KOBİ'ler, toplamda 100 bin liraya varan faizsiz nakit desteğinden yararlanıyor.

Detaylı bilgi Akbank'ın internet sitesinde kampanyalar sayfasında yer alıyor.

Kapsayıcı finansal çözümlerle KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan banka, dijital bankacılık altyapısı ve erişilebilir ürünleriyle işletmelerin finansal süreçlerini kolaylaştırmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, Akbanklı KOBİ'lerin hem hızlı hem de öngörülebilir çözümlere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bektaş, "Bu kampanya ile Akbanklı olan firmalara, işlerini kurdukları ya da geliştirdikleri ilk aşamada nakit akışlarını daha rahat planlayabilecekleri, esnek ve erişilebilir bir finansman imkanı sunuyoruz. İhtiyaca yanıt sunan çözümlerle her ölçekten işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



