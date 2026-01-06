İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi
Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı
L'Oreal Grup CES 2026'da kızılötesi ışıkla geliştirilen güzellik teknolojilerini tanıttı
Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi
OMSAN Lojistik ve Shell & Turcas işbirliğini genişletti
Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'ndan 2025'te yüzde 139'luk getiri

ING Leasing'den 500 milyon liralık sermaye artışı

ING Leasing

ING Leasing'den 500 milyon liralık sermaye artışı

İSTANBUL - ING Türkiye, sanayinin dönüşümünü ve reel sektörü desteklemek amacıyla iştiraki ING Leasing'in sermayesini 500 milyon lira artırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, müşterilerine sunduğu finansal çözümleri çeşitlendirmek ve Türkiye'de üretim ekonomisine katkısını artırmak doğrultusunda leasing alanındaki yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ING Türkiye, sanayinin dönüşümünü ve reel sektörü desteklemek amacıyla iştiraki ING Leasing'in sermayesini 500 milyon lira artırdı. Bu adımla ING Leasing, teknoloji, otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara hız vermeyi hedefliyor.

ING Leasing, 2025'te işlem hacmini yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir büyüme performansı sergilerken, yakaladığı ivmeyi 2026'da da sürdürmeyi amaçlıyor.

Sermaye yapısını 500 milyon liralık artışla güçlendiren ING Leasing, özellikle sanayinin dönüşümü, teknolojik altyapı yenilemeleri ve otomasyon yatırımlarında reel sektöre daha geniş kapsamlı finansman sağlamayı hedefliyor.

ING Leasing, turizmden enerjiye, imalattan teknolojiye kadar tüm sanayi kollarında firmaların yatırım iştahını desteklemeyi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürecek.

- "Teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve otomasyon ana odak alanlarımız olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Leasing Genel Müdürü Onur Gül, ING Türkiye'nin stratejisiyle uyumlu şekilde, müşterilerin hem iş hem de özel hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için global ağdan aldıkları güçle ihtiyaçlara özel çevik çözümler sunduklarını belirtti.

Bu yaklaşımlarının bir sonucu olarak, ING Leasing olarak 2025'i, işlem hacimini yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir performansla tamamladıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"2026 yılında da büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 500 milyon liralık sermaye artışı, yalnızca finansal bir güçlenme değil, aynı zamanda Türkiye'nin reel sektörüne ve üretim gücüne olan inancımızın da bir göstergesi. Yeni dönemde özellikle teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve otomasyon ana odak alanlarımız olacak. Sanayicimizin makine parkurunu yenilemesine, işletmelerin yeşil dönüşümüne ve dijitalleşmesine katkı sağlayacak yatırımlarda müşterilerimizin en güçlü iş ortaklarından biri olmaya devam edeceğiz."



Ekonomi 6.01.2026 13:33:36 0
Anahtar Kelimeler: ıng leasing'den 500 milyon liralık sermaye artışı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi

2

Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor

3

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

4

Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

5

Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı

6

L'Oreal Grup CES 2026'da kızılötesi ışıkla geliştirilen güzellik teknolojilerini tanıttı

7

Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi

8

OMSAN Lojistik ve Shell & Turcas işbirliğini genişletti

9

Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

10

Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'ndan 2025'te yüzde 139'luk getiri