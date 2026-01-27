İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalardaki ilk mavi tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplam 50 milyon dolar tutarındaki ihracın vadesi 5 yıl olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "Sudaki Yaşam" odağında gerçekleştirilen mavi tahvil ihracıyla sağlanan kaynak, bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi'nde yer alan "Karasal ve Suya Ait Biyoçeşitliliğin Korunması" ile "Sürdürülebilir Su, Atık Su Yönetimi ve İklim Değişikliğine Uyum" başlıklarındaki finansman ihtiyaçlarına yönlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca, sürdürülebilir finans alanında bir yeniliğe daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bankanın sürdürülebilirlik yaklaşımının uzun vadeli değer yaratma stratejisi ve iş yapış biçiminin temel taşını oluşturduğuna işaret eden Özşuca, çevresel ve sosyal etkinin finansmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu yaklaşımla ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak yenilikçi ürün ve çözümler geliştirmeyi temel sorumlulukları arasında gördüklerini belirten Özşuca, şunları kaydetti:

"Günümüzde iklim değişikliğiyle mücadelede deniz ekosistemi özellikle öne çıkıyor. Biz de üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizi korumaya yönelik çalışmalara uzun süredir destekte bulunuyoruz. Ülkemizin ilk insansız su altı planörü ile denizlere yönelik bilimsel çalışmalara katkımızdan denizlerin akciğeri olarak tanımlanan deniz çayırlarını ve pek çok deniz canlısına ev sahipliği yapan deniz mercanlarını korumaya kadar uzanan çeşitli projeler yürütüyoruz. Mavi tahvil ihracımızla denizlerimizin ve su kaynaklarımızın korunmasına ve biyoçeşitliliğin artırılmasına destek sunarken, bu alanda uluslararası yatırımcılarla olan işbirliğimizi güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Tahvilin yatırımcılarından T. Rowe Price'ın Etki Yatırımı Başkanı Matt Lawton da "Yatırımımız, çevresel sorumluluk doğrultusunda sermayeyi harekete geçirme ve müşterilerimiz için uzun vadeli değer üretme taahhüdümüzü ortaya koyuyor. Bu işlemin, finansal inovasyonun mavi ekonomi için nasıl anlamlı bir etki yaratabileceğini gösterdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahvilin diğer yatırımcısı Fidelity'den Mavi Dönüşüm Tahvil Fonu Portföy Yöneticisi Kris Atkinson da mavi tahvillerin hem sudaki hem de karadaki ekosistemlerin korunması için sermayeyi yönlendirmede önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Atkinson, "İş Bankası'nın tahvil ihracına yaptığımız bu yatırım ile denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına sabit getirili enstrümanlar yoluyla da katkı sağlanabileceğine olan güçlü inancımızı ortaya koymayı amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.