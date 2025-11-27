İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu

BURDUR - HALE PAK - Burdur'da oturan 22 yaşındaki Emine Kaya, iş kazası geçiren çiftçi babasının tarla ve hayvancılık işlerini yapıyor.



Merkeze bağlı Karaçal köyünde yaşayan Kaya, küçüklüğünden bu yana ailesiyle tarlada çalışıp hayvanlarla ilgilendi.

Babasının 2018'de geçirdiği iş kazasından sonra tamamen köydeki işlerin başına geçen Kaya, işini daha profesyonel yapabilmek için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Bölümü'nü okumaya başladı.

Sabah kalkıp önce hayvanlarla ilgilenen Kaya, daha sonra traktörle gittiği tarlada bakım, sulama ve ekim gibi işleri yapıyor.

Köydeki işleri keyifle yapan Kaya, gelecekte tarımsal faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor.

- "Sabah gün doğumunda tarlada olmayı çok seviyorum"

Emine Kaya, AA muhabirine, ailesi çiftçilik yaptığı için çocukluğunu tarlada geçirdiğini söyledi.



Traktöre binmeyi ve hayvanlarla ilgilenmeyi sevdiğini anlatan Kaya, "Bunun için bu mesleğe başlamayı düşündüm. 2018 yılında babamın iş kazası geçirmesiyle onun üzerindeki yükü almak için yardım etmeye başladım. Sulama, bakım, ekim, bütün işleri yapıyorum." dedi.



Kaya, sosyal medyada yaptığı işlerle ilgili günlük paylaşımda bulunduğunu, bu sayede gençlere örnek olmak istediğini dile getirdi.

Babasına yardım ettiği için gurur duyduğunu belirten Kaya, "Babamın bana güveni sayesinde bu işi yapıyorum. Kendime de güveniyorum. Çevremdekiler 'Bu iş zor.' diyor ama bu işin zorluğunu seviyorum. Gece 4'te tarlaya gelip sulama yaptığımız oluyor. Sabah gün doğumunda tarlada olmayı çok seviyorum." diye konuştu.

Kaya, gelecekte teknolojiyi daha çok kullanarak yaptığı işi büyütmeyi düşündüğünü, bunun için çaba gösterdiğini kaydetti.



- "Kızım da ata topraklarında çalıştığı için gurur duyuyorum"



Baba Mehmet Kaya (56) ise kızına güvendiğini ve yaptığı işlerden memnun olduğunu ifade etti.

Kızının traktörü çok güzel kullandığını belirten Kaya, "Benim yapacağım işlerin çoğunu kızım yapar. Ben sadece bilmediği yerlerde destek veriyorum. Ben de babamın topraklarında kaldım. Çocukluğumdan bu yana kendim de çiftçiyim. Kızım da bu ata topraklarında çalıştığı için gurur duyuyorum." dedi.

Kaya, gençlere de tarımla uğraşmalarını ve çiftçilik yapmalarını tavsiye etti.

