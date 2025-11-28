İlginizi Çekebilir

İşitme Engelli Milli Futbol Takımı oyuncuları, Antalya'da coşkuyla karşılandı

ANTALYA - 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) şampiyonluğu elde eden İşitme Engelli Milli Futbol Takımı'nın bazı oyuncuları, Antalya'da çiçeklerle karşılandı.

Japonya'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğu elde eden milli takımda forma giyen Diyar Yılmaz, Ömer Şişmanoğlu, Emre Kılınç ve yönetici Enver Sedat Altınel, Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı VIP Salonu'nda milli futbolcular için karşılama töreni düzenlendi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt tarafından çiçekle karşılanan milli takım oyuncuları, aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, milli takımın başarısından dolayı gururlandırdıklarını söyledi.

Antalya'dan milli takımda 3 sporcunun yer aldığını belirten Bozkurt, "Onları coşkuyla karşıladık. Çok güzel başarılar elde ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak onların hep destekçisiyiz. Bu mutluluğu bizlere yaşattıkları için milli sporcularımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu Emre Kılınç ise turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Zorlu karşılaşmaların ardından şampiyonluğu elde ettiklerini aktaran Emre Kılınç, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdığımız için çok gururlandık." ifadelerini kullandı.



