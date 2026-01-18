İlginizi Çekebilir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
"Mantar avcıları" Antalya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi
Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Batı Akdenizli ihracatçılar dünyayı dolaşarak ihracatı artırdı
Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sürdürmek istiyor
Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel AA

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Anadolu Ajansının gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gündel, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı karesini seçen Gündel, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını oyladı.

Gündel, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı eserine oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel, emeği geçen foto muhabiri ve muhabirlere teşekkür etti.

AA'nın 'Yılın Kareleri' oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 18.01.2026 16:09:20 0
Anahtar Kelimeler: iskenderun gençlik ve spor ilçe müdürü gündel aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Salı Günü Bir Veda Var
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

2

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

"Mantar avcıları" Antalya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

4

Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı

5

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu

6

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

7

Batı Akdenizli ihracatçılar dünyayı dolaşarak ihracatı artırdı

8

Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sürdürmek istiyor

9

Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10

Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü