İlginizi Çekebilir

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, "Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi
E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor
Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'de dolu etkili oldu
Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı
Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu
Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, "Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Turhan,

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, "Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

ISPARTA - Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Aydın Turhan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turhan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadalah'ın, "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yazen’in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Turhan, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" adlı karesini tercih etti.

Turhan, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar’ın "Kızılay heryerde", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoplu‘nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sider Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Turhan, AA muhabirine, Anadolu Ajansının çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.

Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Turhan, "Özellikle Gazze konusundaki fotoğraflarda vahşetin, insanlık dışı hareketlerin resmedildiğini görüyoruz. Diğer fotoğraflara baktığımızda da Türkiye’mizin güzel yerlerinin çekildiğini görüyoruz. Anadolu Ajansına bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamada katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 14.01.2026 00:08:19 0
Anahtar Kelimeler: ısparta cumhuriyet başsavcısı turhan "yılın kareleri' oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Her Yağmurda Aynı Çile
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, "Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

2

Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

3

Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi

4

E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor

5

Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

6

Mersin'de dolu etkili oldu

7

Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

8

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

9

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu

10

Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı