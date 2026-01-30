İlginizi Çekebilir

Isparta Defterdarı Mustafa Erdem, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ISPARTA - Isparta Defterdarı Mustafa Erdem, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erdem, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde, Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde, Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" fotoğraflarına oy veren Erdem, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sider Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

Erdem, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

Mustafa Erdem, fotoğrafları seçerken insanlık ve vicdan duygusuyla hareket ettiğini belirtti.

Tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden Erdem, "Fotoğraflar insanlığı ve vicdanı temsil ediyor. Arkadaşlar çok güzel kareler yakalamış. Emeklerine sağlık." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



