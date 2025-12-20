İlginizi Çekebilir

Isparta'da 35 yıldır aynı camide görev yapan imam gönüllere dokunuyor

Isparta

Isparta'da 35 yıldır aynı camide görev yapan imam gönüllere dokunuyor

ISPARTA - YALÇIN ÇELEN - Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünün imam hatibi Musa Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 35 yıldır aynı camide görev yapıyor.​​​​​​​

Konya'nın Ilgın ilçesinde doğan ve imamlık görevine 1987'de Siirt'in Kurtalan ilçesinin Yalınca köyünde başlayan 61 yaşındaki Musa Turan, 3 yıl sonra Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyüne atandı.

Cemaatle kurduğu güçlü bağla Bağkonak köyünde çok sevilen Turan, onlarca çocuğa ve yetişkine Kur'an-ı Kerim okumayı öğretti.

Köyün manevi hayatına yön veren Turan, hayatın her anında köy sakinlerine desteğini esirgemedi.

Köy camisindeki minberde 35 yılını geçiren Turan, imamlık mesleğinin hakkını vermek için çabaladığı yaşamında insanlığın değerlerini içeren örnek yaşamıyla da dikkati çekti.

- "Cemaat beni sevdi, ben de onları"

Din görevlisi Musa Turan, AA muhabirine, köye ilk geldiği günden itibaren köylülerle bütünleştiğini söyledi.

"Cemaat beni sevdi, ben de onları. Büyükle büyük, küçükle küçük oldum." diyen Turan, uzun yıllar aynı yerde görev yapmayı düşünmediğini belirtti.

Kendisini Bağkonak köyüne ait hissettiğini vurgulayan Turan, görevde olduğu süre zarfında caminin fiziki şartlarını iyileştirmek için iki kez restore ettirdiğini söyledi.

Köydeki insanların dini yaşantılarındaki her detayı düşünerek manevi dünyalarına katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Turan, "Geldiğimde camide kilim vardı, kilimin üstünde namaz kılıyorduk. Camimizle birlikte hepsini yeniledik. Köydeki geleneksel alışkanlıkların içinde hurafe olarak kabul edilen bazı uygulamalar da vardı. Bunlara son verdik. Köylülerimizin hayatını Kur'an ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sünneti ışığında yaşamaları için gayret gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hep yanımızdaydı, bize manevi dayanak oldu"

Cami cemaatinden Mehmet Yalvaç, Turan'ın Bağkonak için yalnızca bir imam değil köyün de manevi önderi olduğunu belirtti.

Köylünün Turan'ı bağrına bastığını anlatan Yalvaç, "Vatandaşın cenazesinde, düğününde, mevlidinde her zaman yanımızda oldu. Bize manevi moral ve destek verdi. Ne zaman bir sıkıntımız olsa hocamız her zaman yanımızdaydı. Kendisini seviyor, saygı duyuyoruz. Bunca yıllık görev süresince hiçbir kişiyle en ufak bir sıkıntı yaşamadı. Örnek yaşamıyla büyüğünün, küçüğünün gönlüne dokundu. Biz, ondan razıyız, Allah da her daim razı olsun." diye konuştu.



