İlginizi Çekebilir

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi
Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi
Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Isparta'da dağlık alanda ölü bulunan çoban toprağa verildi

Isparta

Isparta'da dağlık alanda ölü bulunan çoban toprağa verildi

ISPARTA - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda ölü bulunan çoban defnedildi.

Ferdi Ö'nün cenazesi Isparta Şehir Hastanesi'nde yakınları tarafından alınarak Aydoğmuş köyüne götürüldü.

Cenaze, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Baba Ramazan Ö, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bazı kişilerle husumeti olduğunu söyledi.

Oğlunun katil zanlılarının bulunmasını istediğini belirten Ramazan Ö, "Bulunup neyse cezaları çekecekler, çocuğuma zarar vermişler. Çocuğum en son saat 20.00'de yemeğini yedi çıktı." dedi

Öte yandan Ferdi Ö'nün göğsünde 3, sırtında da 2 bıçak izinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

- Olay

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde dün Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitmişti. Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaşarak durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.



Yurt Dünya 7.12.2025 18:52:11 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'da dağlık alanda ölü bulunan çoban toprağa verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dijital Çağın Gölgesinde İnsan Emeği
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

2

Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı

3

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

5

Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

8

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

9

Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

10

Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor