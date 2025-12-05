İlginizi Çekebilir

Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat
Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Osmaniye’de Başsavcı Arısoy ve Vali Yılmaz, HSK Heyetini Ağırladı
Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza
Babacan Meridian projesi Gayrettepe'de yükseliyor
Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti
Osmaniye’de beton mikseri uçuruma devrildi, sürücü yaralandı
Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Hasanbeyli’de rezerv yapı alanında 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik cami yükseliyor

Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor

Isparta

Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor

ISPARTA - Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan 16 yaşındaki Osman Kahraman, öğretmeninin yönlendirmesiyle öğrendiği yüzme branşında yeni dereceler elde etmeyi hedefliyor.

Isparta Spor Lisesi öğrencisi Kahraman, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başladı. Kısa sürede yüzmeyi öğrenen Kahraman, katıldığı bazı organizasyonlarda yüzerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile eğitim gördüğü liseyi temsil etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 19-22 Kasım'da Sivas'ta düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Seçme Müsabakaları 1. Vize Yarışları'nda boy gösteren Kahraman, "S9" klasmanında Türkiye ikinciliği elde etti.

Kahraman, 30 Ocak 2026'da Antalya'da düzenlenecek milli takım seçmelerine katılabilmek için sıkı çalışıyor.

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzmeye başladıktan sonra hayatının değiştiğini, sporun fiziksel gelişimine de önemli katkı sağladığını söyledi.

Kendini daha enerjik hissettiğini belirten Kahraman, "Yüzmeden önce fazla koşamıyordum, vücut esnekliğim yoktu, enerjik hissetmiyordum. Yüzmeye başladıktan sonra daha enerjik ve daha esnek oldum. Her şey azim, inanç ve disiplinle oluyor." dedi.

Hedefinin milli sporcu olup Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek olduğunu vurgulayan Kahraman, isteyen herkesin engelleri azimle aşabileceğini kaydetti.

Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Turupçu da öğrencisinin kısa sürede yoğun çalışma yaparak, 4 farklı stilde Türkiye derecesi elde ettiğini anlattı.

Kahraman'ın azmiyle özel gereksinimli bireyleri de umutlandırdığını vurgulayan Turupçu, "Bu yıl hem kulüp hem okul sporlarında yeni Türkiye dereceleri bekliyoruz. Osman'ın ilerleyen dönemde milli sporcu olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



Spor 5.12.2025 15:51:18 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat

2

Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

3

Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

4

Osmaniye’de Başsavcı Arısoy ve Vali Yılmaz, HSK Heyetini Ağırladı

5

Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza

6

Babacan Meridian projesi Gayrettepe'de yükseliyor

7

Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti

8

Osmaniye’de beton mikseri uçuruma devrildi, sürücü yaralandı

9

Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

10

Hasanbeyli’de rezerv yapı alanında 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik cami yükseliyor