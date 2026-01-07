İlginizi Çekebilir

Isparta'da eğitimde fırsat eşitliği için SOGEP destekli projenin sözleşmesi imzalandı

ISPARTA - Isparta'da dijital eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "ISEFEP: Isparta'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Isparta Valiliğinde düzenlenen törende, proje sözleşmesi Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler tarafından imza altına alındı.

Proje kapsamında Isparta merkez ile Aksu, Uluborlu, Keçiborlu, Gelendost, Senirkent ve Sütçüler ilçelerinde toplam 7 robotik ve kodlama atölyesi kurulacak. Atölyelerde öğrencilere robotik, kodlama, algoritmik düşünme ve problem çözme odaklı uygulamalı eğitimler verilecek.

Törende konuşan Vali Erin, projenin özellikle dezavantajlı ilçelerdeki çocukların teknolojiye erişimini artıracağını söyledi.
STEM temelli eğitimlerle öğrencilerin erken yaşta teknolojiyle buluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Erin, projenin Isparta'ya hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 2 bin 250 öğrencinin faydalanmasının öngörüldüğü projede, 20 öğretmene robotik ve kodlama alanında eğitici eğitimi verilecek. Toplam bütçesi 5 milyon lira olan projenin 4,5 milyon lirası SOGEP kapsamında, 500 bin lirası ise eş finansmanla karşılanacak.

Proje kapsamında il genelinde robotik proje yarışmaları düzenleneceği ve kurulan atölyelerin proje süresi sonrasında da aktif şekilde kullanılacağı bildirildi.



