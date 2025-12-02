Isparta'da güreşçi kız kardeşler şampiyonluk hedefleri için birlikte antrenman yapıyor

ISPARTA - YALÇIN ÇELEN - Isparta'da güreşçi kız kardeşler aynı minderde ter döküyor.

Yetenek taramasıyla 8 yaşında güreşe başlayan 16 yaşındaki milli sporcu Bade Su Doğan, bugüne kadar 6 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Ayrıca iki kez Balkan ikinciliği, bir kez de Balkan üçüncülüğü yaşayan Bade Su, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Şampiyonalara hazırlanırken milli güreşçinin en büyük destekçisi 12 yaşındaki kardeşi Cansu Doğan oluyor. Cansu'da kariyerinde şampiyonluklar yaşamak için örnek aldığı ablası ile aynı minderde ter döküyor.

Antrenörleri Remzi Kurt'un nezaretinde gönül verdikleri güreş sporunda Türkiye, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları yaşama hedefiyle çalışmalarını sürdüren kardeşler, antrenmanlara da birlikte çıkıyor.





- Bade Su Doğan: "Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Milli güreşçi Bade Su Doğan AA muhabirine, 2017'de yapılan yetenek taramasında Türkiye genelinde yüzde 10'luk dilime girme başarısı gösterdiğini söyledi.

Böylece güreş sporuna başladığını ifade eden Bade Su, "İlerleyen süreçte güreşe olan ilgim arttı. 10 yaşımda müsabakalara katılmaya başladım. Kariyerimde hızla ilerleyerek uluslararası başarılar elde ettim. İlk hedefim 2026'da Türkiye şampiyonu olmak ve ardından milli forma ile Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Her zaman altın madalyayı hedefliyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Kız kardeşinin de kendisini örnek alarak güreşe başladığını aktaran Bade Su, "Onunla gurur duyuyorum. Kardeşim de şampiyonluklar elde etmeye başladı. Antrenmanlarımızı birlikte yapıyoruz. İleride inşallah ikimiz de olimpiyat şampiyonu olacağız." dedi.





- Cansu Doğan: "U15 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum"

Bade Su'nun kardeşi Cansu Doğan ise güreşte iki kez Türkiye şampiyonu olduğunu kaydetti.

2026'da düzenlenecek U15 ve U13 organizasyonlarında Türkiye şampiyonluğunu hedeflediğini dile getiren Cansu, "Daha sonra da U15 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum, ileride ise olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ablamla birlikte olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Onunla aynı minderde ter dökmek bana gurur veriyor." ifadelerini kullandı.





- Antrenör Remzi Kurt: "İki kardeş birbirini motive ediyor"

İki kardeşe antrenörlük yapan Atabey Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Remzi Kurt da güreşçi kardeşlerin çok yetenekli olduğunu ve gelecek vadettiklerini dile getirdi.

Büyük başarılar elde etmeleri için kız kardeşlere emek verdiklerini belirten Kurt, "Abla kardeşi şimdiden Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarına hazırlıyoruz. Kardeşler, gerek evde gerekse salonda birbirlerini çok destekliyor ve motive ediyor. Cansu da büyüdüğü için Bade Su'ya partner oluyor. Birinin başarısı diğer kardeşi de başarılı olması için tetikliyor." değerlendirmesinde bulundu.