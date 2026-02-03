Isparta’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

ISPARTA - Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

İlçedeki Hızırbey Camisi'nde yatsı namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi. Caminin imamı ve Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Sakal-ı Şerif'i kutudan çıkardıktan sonra ziyaret başladı.

Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Ziyaret sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Özer, tüm İslam aleminin kandilini tebrik edip, "Eğirdir müftülüğümüz ile gönüllerin efendisi Sakal-ı Şerif'i paylaşmak istedik. İnşallah yüce Rabbim, hepimizi Hz. Muhammed’in şefaatine nail eyler. Şanlı ordumuzu, ülkemizi ve tüm İslam alemini Allah’a emanet ediyorum." dedi.