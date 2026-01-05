Isparta'da uzman erbaş ve sözleşmeli erler mezun oldu

ISPARTA - Isparta'da eğitimlerini tamamlayan 547 uzman erbaş ve sözleşmeli er için mezuniyet töreni düzenlendi.

40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2025-2-5'inci dönem uzman erbaş, 2025-9'uncu dönem statü geçişi uzman erbaş ve 76'ncı dönem sözleşmeli erler için gerçekleştirilen mezuniyet törenine Tugay Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ile askerlerin aileleri katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaş ve sözleşmeli erler, komando andı okudu, ardından mavi berelerini taktı.

Törende dönem birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı ve dereceye giren askerlere rütbe ve bröveleri takıldı.

Törende konuşan Tuğgeneral Merdin Kışkan, TSK'ya yeni niteliklerle donatılmış personel yetiştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Askerlerin Türk birliğinin, kudretinin, kabiliyetinin ve vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan Türk ordusunun birer kahramanı olarak aralarından ayrılacağını ifade eden Kışkan, şöyle konuştu:

"Burada aldığınız eğitimlerin sonunda vatanın bölünmez bütünlüğü için yeni görevler almaya hazır olduğunuzu ve bunu büyük bir heyecanla beklediğinizin farkındayız. Zorlu bir eğitim sürecini başarmış olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu gözlerinizdeki ateşten anlıyorum. Unutmayınız ki bu ateş düşmana korku dosta ise güven vermektedir. Sizler dünyanın hiçbir ordusunun sahip olmadığı saf temiz ve içi vatan sevgisiyle dolu milletin bağrından kopup gelen, vatan için canını vermeye hazır olan kahraman komandolarsınız. Unutmayınız ki sorumluluğunuz çok ağır göreviniz ise çok meşakkatli olacaktır. Ancak sizlerin, aldığınız bu eğitimlerle bunların da altından kalkacağınıza olan inancım tamdır."

Kışkan, başta ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitler ve ebediyete intikal etmiş gazileri rahmetle andığını sözlerine ekledi.

Törenin sonunda askerler, Türkiye Yüzyılı marşını okudu, bayrak ve dağcılık gösterisi yaptı.

Tören, askerlerin geçişi ile sona erdi.

Geçişin ardından aileler, çocuklarıyla buluşarak özlem giderdi.

Samsun'un Atakum ilçesinden gelen Ayten Şahinbaş, mezun olan oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

Oğlunu 4 aydır göremediğini ifade eden Şahinbaş, "Çok mutlu oldum. Vatan hizmeti onları bekliyor. Başarılı olacağına ve vatana çok iyi hizmet edeceğine eminim." diye konuştu.

Öte yandan uzman erbaş ve sözleşmeli er temini kapsamında başvuruların 18 Ocak 2026'ya kadar devam ettiği kaydedildi.