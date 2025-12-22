İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mete Tunçay'ı anma etkinliği gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Bilgi Üniversitesi, 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden sosyal ve beşeri bilimler disiplininin önde gelen isimlerinden Emeritus Prof. Dr. Mete Tunçay'ı düzenlediği etkinlikle andı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Kampüsü'nde "Mete Tunçay'a Saygı: Bilgi, Bilim ve Eleştirel Akıl" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, Tunçay'ın yaşamı, bıraktığı akademik ve entelektüel miras, kurumsal katkıları ve düşünce hayatına etkileri ele alındı.

Anma etkinliği, eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Boyraz, Tunçay'ın eşi Gönül Paçacı Tunçay ve kardeşi Melda Tunçay'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Prof. Dr. Bülent Bilmez'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, Prof. Dr. Baskın Oran, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve Tarih Vakfı'nın kurucularından Orhan Silier söz aldı.

Prof. Dr. Cemil Boyraz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumda ise yazar ve araştırmacı Tanıl Bora, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Ahmet Demirel, Prof. Dr. Mehmet Alkan'ın katılımıyla Prof. Dr. Tunçay'ın sosyal ve beşeri bilimler alanındaki akademik katkıları ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Tunçay'ın eşi Gönül Paçacı Tunçay, eşinin doğayı ve insanları çok seven, çok özel bir insan olduğunu belirtti.

Tunçay'ın, çok değişik bilgileri bir arada harmanlayabilme kabiliyetinin olduğuna değinen Tunçay, "Sanıyorum bu özelliğiyle de topluma sirayet etti." ifadesini kullandı.

Melda Tunçay da ağabeyi ile ilişkisinin, sevgi hayranlık, çekinme, dostluk ve güven hisleriyle geliştiğini aktardı.

Onu hep hayranlıkla izlediğini kaydeden Tunçay, "Araştırma yapmaktan, bilgilerini öğrencilerine aktarmaktan mutlu oluyordu. Bitip tükenmez bir merakı vardı. Her şeyi araştırır ve gözlemlerdi. Onu bana bıraktığı bu derin izler, öğrettikleri ve sessizce verdiği güçle her zaman gururla hatırlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Tanıl Bora da Tarih ve Toplum ile Toplumsal Tarih dergilerinin yayınlanmasına öncülük eden, Sokak dergisinin ise Ankara Temsilciliği görevini üstlenen Prof. Dr. Tunçay'ın dergiciliği üzerine konuşma yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan da şunları kaydetti:



"Üniversitemizin kurucu, Emeritus hocalarından Mete Tunçay hocamıza sonsuz şükranlarımızı bu anma töreninde ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz 1996 yılında kurulduğu zaman Mete Hocamız ve diğer hocalarımız Türkiye'de tanınan, akademik camiada isimleri olan hocalarımızdı. Ancak üniversitemiz yepyeni bir üniversiteydi. Böyle yeni bir üniversiteye katılmak cesaret isterdi. Mete Hocamız, bu cesareti gösteren hocalarımızın başında geldi ve üniversitemizin akademik dünyadaki bugünkü yerine ulaşmasında onun ve diğer hocalarımızın büyük katkıları oldu. Kendisine üniversite olarak ne kadar teşekkür etsek azdır."