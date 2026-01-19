İstanbul'da Mastercard Fast Track deneyimi başladı

İSTANBUL - Mastercard, dünya genelinde premium kart sahiplerine sunduğu Fast Track hizmetini ilk kez İstanbul'da hayata geçirerek, Türkiye'de önemli bir yeniliği başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Mastercard Mastercard Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinde duyurulan "Mastercard Collection" programının önemli bir parçası olan Fast Track hizmeti, İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildi.



Mastercard World Legend ve seçili Mastercard World Elite kart sahipleri ile misafirleri, hizmet sayesinde seyahatlerini hızlandırabilecek ve İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrol noktalarından kolaylıkla ve beklemeden geçiş yapabilecek.

Söz konusu avantaj, Türkiye'deki kart sahipleri de dahil olmak üzere, Mastercard Collection ile İstanbul Havalimanı'nda bulunan küresel kart sahiplerine de uygun kartları aracılığıyla sunulacak.

Hizmet, Türkiye'nin hem küresel bir destinasyon olması hem de turizm anlamında önemi açısından Mastercard için bir kilometre taşı niteliğinde. Mastercard, hizmeti dünya genelinde ilgili Mastercard logolu kartlara özel bir ayrıcalık olarak ilk kez İstanbul'da hayata geçirecek.

Hizmeti kullanmak için dünya genelindeki Mastercard World Legend ve seçili World Elite kart sahiplerinin "Mastercard Travel Pass" uygulamasına kartlarını yalnızca bir kez tanımlamaları yeterli olacak.

Kullanıcılar, uçuşlarından önce Mastercard Fast Track'ten geçmek istedikleri saat aralığı için uygulama üzerinden kolayca rezervasyon yapabilecek. Kullanıcılar, rezervasyonun ardından uygulama tarafından oluşturulan QR kodu, Mastercard logolu Fast Track noktasındaki görevlilere göstererek hizmetten yararlanabilecek.

World Legend kart sahipleri İstanbul Havalimanı'ndaki ayrıcalığı sınırsız olarak ve her geçişte 3 misafirleriyle kullanabilecek, seçili World Elite kart sahipleri ise bankalarınca dahil edildikleri kart programı kapsamında hizmetten yararlanabilecek.

- Premium seyahatte ayrıcalıklı deneyim vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, tüketicilere gerçek değer sunmak için avantajlar ve ayrıcalıklı deneyimler oluşturmaya öncelik verdiklerini belirtti.

Faydacı, Mastercard Fast Track hizmetinin ilk kez İstanbul'da devreye alınmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası bağlantılardaki merkezi rolünün, Türkiye'nin premium seyahat segmentindeki yükselen konumunu pekiştirdiğini anlattı.

İstanbul'un sahip olduğu stratejik avantajlar ve havalimanının küresel standartlardaki kapasitesi sayesinde yeni hizmetlerinin burada başarıyla uygulanmasının, diğer ülke ve destinasyonlara da örnek olacağına dikkati çeken Faydacı, "Kart sahiplerinin hayatını kolaylaştıran, ekosistemi dijitalleştiren ve seyahat, gastronomi, eğlence gibi alanlarda ayrıcalıklı deneyimler sunan yenilikler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu değerli işbirliği için İstanbul Havalimanı ve DragonPass yönetimlerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın da işbirliğine hizmet tasarımından dijital inovasyona, küresel ortaklıklardan terminaldeki en küçük detaylara kadar, İGA'daki her şeyin sadece yolculuğu kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda ona karakter ve zarafet katmak için hazırlandığını vurguladı.

İGA İstanbul Havalimanı'nın "premium" hizmetler markası olan İGA Pass'in, bu vizyonun en net ifadelerinden biri olduğuna dikkati çeken Aydın, "Mastercard işbirliğiyle hayata geçirilen 'Ayrıcalıklı Hızlı Geçiş' (Exclusive Fast Track) hizmeti de bu yaklaşımın doğal bir sonucu. Sunduğumuz bu deneyim, İstanbul'un küresel bir havacılık merkezinin ötesinde, başlı başına bir 'yaşam tarzı destinasyonu' olma kimliğini pekiştirerek ve küresel itibarımıza katkı sağlıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

