İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı
Isparta'da eğitimde fırsat eşitliği için SOGEP destekli projenin sözleşmesi imzalandı
Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
Basketbol Şampiyonlar Ligi
Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi
ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
A101 Düzce'de yeni e-ticaret deposunu faaliyete geçirdi
Adana’da kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünde bulundu
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası

ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ISUBÜ Rektörü Çatal, AA

ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ISPARTA - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Çatal, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad’ın "İsrail’in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Çatal, "Portre" kategorisinde Mehmet Arslanın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafını belirledi.

Çatal, "Haber" kategorisinde, Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında", "Spor" kategorisinde, Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını tercih etti.

Çatal,her fotoğrafın birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Altı başlık altında fotoğraflarını gördük. Kendimize en uygun olanı seçtik. Anadolu Ajansının bir kez daha güzel fotoğraflar ortaya koyduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

- Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.




Yurt Dünya 6.01.2026 22:39:58 0
Anahtar Kelimeler: ısubü rektörü çatal aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

2

Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı

3

Isparta'da eğitimde fırsat eşitliği için SOGEP destekli projenin sözleşmesi imzalandı

4

Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

5

Basketbol Şampiyonlar Ligi

6

Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi

7

ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

A101 Düzce'de yeni e-ticaret deposunu faaliyete geçirdi

9

Adana’da kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünde bulundu

10

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası