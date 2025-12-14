Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehadetinin 1. yılında Adana'da anıldı

ADANA - Bursa'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, şehadetinin 1. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki babaevinde düzenlenen programda anıldı.

Şehidin, Çandık Mahallesi'ndeki babaevinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Katılımcılar, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın okuduğu dualara eşlik etti.

Programda şehidin babası İbrahim ve eşi Asiye Yaşar ile yakınlarının yanı sıra Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş ile vatandaşlar yer aldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 13 Aralık 2024'te 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki silahlı saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede 14 Aralık 2024'te şehit olmuştu.