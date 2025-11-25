İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Jandarmadan KADES ve “Kadına El Kalkmaz” Bilgilendirmesi

Jandarmadan KADES ve “Kadına El Kalkmaz” Bilgilendirmesi

Jandarmadan KADES ve “Kadına El Kalkmaz” Bilgilendirmesi

Osmaniye'de jandarma ekipleri, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçilere yönelik “Kadına El Kalkmaz” projesi kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Toprakkale Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çeşitli fabrikaları ziyaret ederek çalışanlara aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bilgi verdi.
Ekipler, kadınların acil durumlarda hızlı bir şekilde güvenlik birimlerine ulaşmasını sağlayan KADES uygulamasının kullanımını anlattı. Ayrıca “Kadına El Kalkmaz” projesi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Jandarma, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

 



Osmaniye 25.11.2025 14:04:00 0
Anahtar Kelimeler: Jandarmadan KADES “Kadına Kalkmaz” Bilgilendirmesi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu