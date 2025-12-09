Jandarmadan öğrencilere mesleki tanıtım ve şehit ailesine ziyaret

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, Merkeze bağlı Akyar köyündeki Şehit Ali Erdinç Ortaokulu’nda mesleki tanıtım faaliyeti düzenlendi. Etkinlik kapsamında jandarma personeli tarafından öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı, araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi. Programın ardından okul idarecileri ve öğrencileriyle birlikte, okula ismi verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç’in ailesi ziyaret edildi. Şehidin annesi Ayşe Erdinç, oğlunun adını taşıyan okulun öğrencilerini kapıda karşılayarak tek tek yanaklarından öptü. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehidin ailesiyle sohbet edilip hal-hatır soruldu. Öğrenciler, okul idarecileri ve jandarma personeli hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra şehit evinden ayrıldı. Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç, 2 Eylül 2016’da Mardin’in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Eylül 2016’da şehit olmuştu.