İlginizi Çekebilir

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı
Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı
Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı
Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu
Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi

Jandarmadan öğrencilere mesleki tanıtım ve şehit ailesine ziyaret

Jandarmadan öğrencilere mesleki tanıtım ve şehit ailesine ziyaret

Jandarmadan öğrencilere mesleki tanıtım ve şehit ailesine ziyaret

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, Merkeze bağlı Akyar köyündeki Şehit Ali Erdinç Ortaokulu’nda mesleki tanıtım faaliyeti düzenlendi. Etkinlik kapsamında jandarma personeli tarafından öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı, araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi. Programın ardından okul idarecileri ve öğrencileriyle birlikte, okula ismi verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç’in ailesi ziyaret edildi. Şehidin annesi Ayşe Erdinç, oğlunun adını taşıyan okulun öğrencilerini kapıda karşılayarak tek tek yanaklarından öptü. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehidin ailesiyle sohbet edilip hal-hatır soruldu. Öğrenciler, okul idarecileri ve jandarma personeli hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra şehit evinden ayrıldı. Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç, 2 Eylül 2016’da Mardin’in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Eylül 2016’da şehit olmuştu.



Osmaniye 9.12.2025 14:32:00 0
Anahtar Kelimeler: Jandarmadan öğrencilere mesleki tanıtım şehit ailesine ziyaret

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

2

Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı

3

Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı

4

Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı

5

Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu

6

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

7

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

8

Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

9

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

10

Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi